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«العربي» يعود للقاهرة بعد زيارة قصيرة للسودان

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عاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إلى القاهرة، مساء الأحد، على رأس وفد من الخرطوم بعد زيارة قصيرة للسودان استمرت ساعات.

شارك «العربي» خلال الزيارة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية.

وقال الأمين العام في كلمة ألقاها أمام الاجتماع إنه آن أوان رفع شعار «السودان سلة غذاء الوطن العربي لما يمتلكه من الأراضي الزراعية الشاسعة التي تبلغ 40 مليون فدان ومناخ مناسب وبيئة صالحة للزراعة ومصادر متنوعة من الطاقة والخبرات الفنية».

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من تداعيات مضاعفة تكلفة استيراد الغذاء وارتفاع الطاقة التي تضاعف تكلفة الإنتاج الزراعي وتزايد المشاكل في الحصول على الغذاء.

وأكد «العربي» أهمية الارتقاء بمبادرة الرئيس «البشير» الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي واتخاذ الخطوات العملية في هذا الشأن.

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