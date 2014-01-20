مع اقتراب عقد "جنيف 2".. "داعش" يدعو للصلح مع الجيش الحر

دعا زعيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، "داعش" أبو بكر البغدادى فى تسجيل صوتى له أوردته قناة "العربية" الإخبارية الليلة، الفصائل المسلحة فى سوريا، التى تقاتل ضد تنظيمه إلى الصلح والتفرغ، لقتال النظام السورى.

وتأتى رسالة البغدادى، قبل أيام قليلة على انطلاق مؤتمر السلام بشأن سوريا المعروف بـ"جنيف 2"، والذى قرر الائتلاف السورى المعارض، المشاركة فيه بعد أشهر من التردد.

وكان الائتلاف المعارض قد أعلن، فى بيان له، دعمه الكامل لمعركة مقاتلى المعارضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرًا أنه من الضرورى أن يستمر مقاتلو المعارضة فى الدفاع عن الثورة ضد نظام بشار الأسد وقوى القاعدة التى تحاول خيانة الثورة.

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