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اليوم.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

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اليوم.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أكد الدكتور محمد صالح الإمام وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تستأنف، اليوم الاثنين، بعد توقف اليوم بسبب إجازة احتفالات عيد الغطاس، حيث يؤدى 40054 طالبا وطالبة امتحاناتهم فى المرحلة الإعدادية بـ275 لجنة منتشرة فى القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر فى محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن الطلاب يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم يعقبه امتحان فى مادة التربية الفنية.

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