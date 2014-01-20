الجبن القريش والبقدونس لعلاج فقر الدم

مرض الأنيميا يعانى منه الكثيرون، سواء أطفال أو كبار، والسبب الرئيسى له هو نقص الهيموجلوبين فى الدم، نتيجة قلة الحديد والبروتين وفيتامين ج، وهناك عدد من المأكولات التى يمكن الإكثار منها فى حالة الإصابة بالأنيميا، منها طبق الجبن القريش (خالى الدسم)، كما أن تناول الكبدة أو الطحال مع السلطة يمكن أن يقى من الأنيميا، بجانب طبق العسل الأسود الغنى بالفيتامينات، فهو مهم لمعالجة الأنيميا، كما أن الجرجير والسبانخ والملوخية والنعناع والبقدونس والزعتر والحلبة عناصر غذائية غنية بالحديد، وهناك عدة أنواع لفقر الدم.

توضح الدكتورة سهيلة عز، استشارى التغذية، قائلة إن فقر الدم قد يحدث نتيجة نقص الحديد أو لإكثار كرات الدم الحمراء بسبب وجود أجسام مضادة لكرات الدم الحمراء أو بسبب نقص حمض الفوليك أو فقر الدم، وقد تكون ناجمة عن عيوب وراثية، وكلها مشاكل متعددة تقابل الفرد وتؤدى به لفقر الدم، لذا لابد من إجراء صورة دم كاملة لمعرفة نسبة الهيموجلوبين فى الدم.

وتضيف أنه يمكن فى حالات الأنيميا الشديدة تناول كوب من الحلبة محلى بالعسل الأسود أو تناول حمص الشام أو ثلاث حبات من التمر، فكلها أغذية تمكنك من القضاء على الأنيميا، مع الإكثار من متابعة حالة الدم للوقوف على الدرجة التى وصلت بها الأنيميا.

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