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فخري عبدالنور: الهجوم غير المبرر على ثورة يناير وتسريبات المكالمات أهم شكاوى الشباب

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فخري عبدالنور: الهجوم غير المبرر على ثورة يناير وتسريبات المكالمات أهم شكاوى الشباب فخري عبدالنور: الهجوم غير المبرر على ثورة يناير وتسريبات المكالمات أهم شكاوى الشباب

كتب : محمد شريف منذ 26 دقيقة

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، أنه تم بالأمس عقد لقاء موسع في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مع شباب الأحزاب وشباب "تمرد" وعدد من التكلات السياسية المختلفة و6 أبريل، بهدف الاستماع إلى آرائهم، ومعرفة مطالبهم.

وأشار عبدالنور، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "البلد اليوم" الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا، إلى أن أبرز الشكاوى التي تلقيناها من الحركات الشبابية الهجوم غير المبرر على ثورة 25 يناير، واتهام البعض لها بأنها مؤامرة، وكذلك تسريبات المكالمات الهاتفية لعدد من النشطاء باعتبارها انتهاك للحريات الخاصة، وظهور رموز الحزب الوطني مرة أخرى للساحة، وتابع "أهم شكوى تلقيناها من الحركات الشبابية طريقة الأجهزة الأمنية والشرطة في التعامل بصفة عامة مع المظاهرات والطلبة".

واختتم الوزير تصريحاته موضحًا أن أهم مطالب الحركات الشبابية هي التحقيق العادل مع المحتجزين من الشباب وطلبة الجامعات المقبوض عليهم، والسماح لهم بحضور امتحاناتهم، مشيرًا إلى أنهم طلبوا أيضًا تشكيل مجلس وطني للشباب حتى يكون لهم أداور سياسية يقوموا بها من خلال هذا المجلس الوطني.

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