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بالفيديو| أحمد حلمي لـ"الوطن": أستعد لفيلم "تراب الماس"

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بالفيديو| أحمد حلمي لـ"الوطن": أستعد لفيلم "تراب الماس" بالفيديو| أحمد حلمي لـ"الوطن": أستعد لفيلم "تراب الماس"

كتب : رانيا محمود منذ 10 دقائق

عبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته بحصولة على جائزة لأفضل ممثل كوميدي سينمائي، في مهرجان "دير جيست" لعام 2013، موكدأ أنه حريص على وجوده في هذا الحفل في كل عام، معتبرا هذه الجائزة من أقرب الجوائز إلى قلبه.

وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي بعنوان "تراب الماس"، مؤكدا أن العمل مأخوذ عن رواية "تراب الماس" للكاتب أحمد مراد، فقد قام بتحويلها إلى فيلم سينمائي بعد عدد جلسات مع السينارست أيمن بهجب قمر، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في الفترة المقبلة.

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