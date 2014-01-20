مسؤول عراقي: اتفقنا مع حكومة كردستان على تصدير النفط وفقا لآلية موحدة

كتب : أ.ش.أ الأحد 19-01-2014 23:00

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على تصدير النفط وفقا لآلية موحدة.

وقال الشهرستاني- في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد- إنه تم الاتفاق مع إقليم كردستان، على أن يتم تصدير النفط من قبل جهة واحدة، موضحا أن الإقليم تعهد بعدم بيع النفط لحين الوصول لاتفاق نهائي.

وأضاف الشهرستاني، أن ممثلين من وزارة النفط والإقليم سيبحثون الآلية الموحدة للتصدير، وتابع قائلا: إننا سنتلقى الإجابة النهائية على الاتفاق من إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة.

وكان وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم قد وصل إلى بغداد اليوم، لبحث عدد من القضايا العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، وفي أولوياتها الموازنة العامة ومسألة تصدير النفط من إقليم كردستان.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، كان قد استدعى في 13 يناير الحالي القائم بالأعمال التركي في بغداد وأبلغه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق إلى ميناء "جيهان" التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.