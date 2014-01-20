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متمردون في السودان يقولون إنهم قتلوا عشرات الجنود في النيل الأزرق

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متمردون في السودان يقولون إنهم قتلوا عشرات الجنود في النيل الأزرق متمردون في السودان يقولون إنهم قتلوا عشرات الجنود في النيل الأزرق

كتب : أ.ف.ب الأحد 19-01-2014 23:09

وقعت معارك بين المتمردين والقوات المسلحة السودانية في ولاية النيل الأزرق، أكد المتمردون على إثرها أنهم قتلوا عشرات الجنود وأعطبوا دبابات بينما قالت: القوات المسلحة إنها ألحقت الهزيمة بالمتمردين.

وقال متمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان، "فرع الشمال": إنهم توصلوا إلى تدمير رتل للحكومة في "ملكال" أمس الأول، واستولوا على دبابتين وأسلحة مختلفة.

وأكدت الخرطوم، من جهتها احتلال هذه المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، لوكالة أنباء "فرانس برس"، أن هذه المعارك وقعت قبل عشرة أيام وجاءت لمصلحة الجيش.

وتحظر السلطات السودانية العبور إلى هذه المناطق أمام المساعدات الإنسانية والصحفيين والدبلوماسيين ما يجعل التحقق من هذه المزاعم أمرا صعبا للغاية.

وأعلنت السلطات السودانية في نوفمبر، عملية لسحق المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يقول متمردون متحدرون من إتنيات مختلفة، إنهم مهمشون من قبل النخب العربية في الخرطوم.

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