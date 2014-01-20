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إعادة تشكيل نقابة المعلمين المستقلين بالسويس و"رشوان" للنقابة العامة

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إعادة تشكيل نقابة المعلمين المستقلين بالسويس و"رشوان" للنقابة العامة إعادة تشكيل نقابة المعلمين المستقلين بالسويس و"رشوان" للنقابة العامة

عقدت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المستقلة بالسويس، جلسة طارئة، اليوم الأحد، و انتهت الجمعية بتشكيل جديد لمجلس إدارة النقابة.

وتم اختيار مجلس جديد، برئاسة غريب عيسى، وتم اختيار كارم محمود "أمينًا عامًا"، ولمجلس الإدارة "هشام سلامة- زينب درويش- هند عباس- هدى أحمد محمد- جمال محمد محمد- فضل محمد حسين- محمد عبد الرحمن- سيد محمد توفيق- أحمد على محمد- صافيناز محمد عبد المجيد- هبة فرج محمد- مى محمد كامل- فتوح حسين فتوح."

هذا، وتم انتخاب عادل رشوان أبوعيطة "للنقابة العامة "، وتم أيضا انتخاب سكرتارية الجمعية العمومية وتم انتخاب الهيئة التنسيقية.

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