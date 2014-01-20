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أهالى المنصورة يطاردون مسيرة ليلية للإخوان

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أهالى المنصورة يطاردون مسيرة ليلية للإخوان أهالى المنصورة يطاردون مسيرة ليلية للإخوان

طارد أهالى شارع أحمد ماهر بالمنصورة مسيرة ليلية لجماعة الإخوان خرجت مساء اليوم وسط ترديد هتافات معادية للجيش والشرطة، رافعين شعارات رابعة للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من أعضاء الجماعة، وللتنديد بالدستور الجديد، والذى وصفوه بالدستور المزور، وهو ما استفز الأهالى التى طاردتهم فى الشوارع الداخلية للمنطقة قبل أن تصل قوات الأمن إلى المكان.

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