السياحة تأمل فى جذب 1.1 مليون سائح إيطالى فى 2014

تأمل وزارة السياحة فى جذب 1.1 مليون سائح من السوق الإيطالية خلال العام الحالى، بعد قرار إيطاليا التخفيف من تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى مصر.

وأعلن مسئول بارز فى وزارة الخارجية المصرية فى وقت سابق اليوم الأحد، أن إيطاليا قررت التخفيف من تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى مصر، لتسمح لهم بالسفر إلى المدن والمناطق بالساحل الشمالى بمصر.

وقالت عادلة رجب المستشار الاقتصادى، لوزير السياحة، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول: "نأمل فى استعادة مؤشرات 2010، التى جذبت فيها مصر 1.1 مليون سائح من السوق الإيطالى".

وأضافت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أن رفع السلطات الإيطالية لحظر السفر إلى فنادق ومنتجعات الساحل الشمالى بمصر سيعمل على تدفق الحركة السياحية الوافدة للبلاد من إيطاليا خلال الموسم الصيفى بداية من أبريل وحتى نهاية فصول الصيف.

وكانت الخارجية الإيطالية قد قررت فرض تحذيرات سفر على المناطق الساحلية بشرق مصر وفرض حظر سفر لمدينتى الأقصر وأسوان جنوب البلاد ومدن الساحل الشمالى فى منتصف أغسطس الماضى بعد فض قوات الأمن المصرية لاعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى فى القاهرة.

وقال إنطونى غزال مالك منتجع سياحى بالساحل الشمالى "شمال مصر" إن التوافد من السوق الإيطالى يمثل 80% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة للمنتجع مشيرا إلى أن متوسط إقامة الإيطاليين بالمنتجع تتراوح بين أسبوع وأسبوعين فى الرحلة الواحدة.

وفى منطقة مرسى علم جنوب شرق مصر، قال، عادل راضى رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، إن متوسط الإشغالات بالمنطقة فى الوقت الحالى 30% مضيفا أن رفع حظر السفر عن المدن السياحية يصب فى دعم حركة السفر من السوق الأوروبى بالكامل لمصر.

وكان حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، قال فى بيان له اليوم، الأحد إن السفير "ميكيلى فلينسيزى"، سكرتير عام الخارجية الايطالية، أبلغه خلال جولة المشاورات السياسية، التى عقدت اليوم بالقاهرة بين الجانبين، أن إيطاليا أجرت اليوم (الأحد) تعديلا جديدا على إرشادات السفر إلى مصر لتسمح بالسفر إلى المدن والمناطق بالساحل الشمالى.

وأوضح سيف النصر أن تلك المناطق تضاف إلى المقاصد السياحية الأخرى التى كانت إيطاليا، قد ألغت حظر السفر إليها مؤخرا، والتى تشمل البحر الأحمر ومدن الصعيد، ولم يعلق الجانب الإيطالى رسميا على تلك المعلومات.

وشهدت مصر اضطرابات أمنية وسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تراجع حركة السياحة فى البلاد.

وتعول مصر على قطاع السياحة فى توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.

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