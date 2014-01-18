صوّتي للنجمة التركية الأكثر أناقة

اشتهرت النجمات التركيات بجمالهن الفاتن وجاذبيتهن التي تسحر الأنظار. ومن خلال إطلالاتهن المتكررة، استطعن أن يلفتن الأنظار بأزيائهن المميّزة. البعض منهن يهوى الإطلالات الجريئة والألوان الصاخبة كالنجمة بورغوزال كورال وكانسو ديري. فيما تبقى أخريات ضمن الألوان الكلاسيكية حتى لو كانت التصاميم جريئة ولافتة، أمثال توبا بيوكشتون وبيرين سات.

شاهدي صور النجمات التركيات بأجمل أزيائهن، وصوّتي للنجمة الأكثر أناقة برأيك.

بيرين سات توبا بيوكوستون نورجول يشيلجاي هازال كايا كانسو ديري برجي أكلاي بيرغوزار كوريل إيشة فارلير