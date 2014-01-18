وزير مالية الخرطوم: السودان منطقة عربية حرة ومفتوحة لكافة المستثمرين

جدد وزير المالية والاقتصاد السودانى بدر الدين محمود، ترحيب بلاده بالمستثمرين العرب مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائى، والتى أعلن فيها أن السودان منطقة عربية حرة ومفتوحة لكافة المستثمرين.

وأشار وزير المالية السودانى - لدى لقائه مساء اليوم الجمعة السفير إبراهيم التويجرى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى وصل الخرطوم اليوم برفقة وفد يضم عددا من ممثلى القطاع الخاص للمشاركة فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى بالخرطوم بعد غد الأحد، إلى أن مبادرة الرئيس البشير جاءت فى وقت هام يتطلب تضافر الجهود لتحقيق معادلة رأس المال العربى، مقابل الإمكانيات والموارد التى يتمتع بها السودان مؤكدا اكتمال الاستعدادات لعقد الاجتماعات، خاصة أن السودان قد وضع خطة واضحة وتدابير متينة لتحقيق الهدف.

أكد الوزير السودانى ضرورة الاستفادة من تجربة السبعينيات فى التكامل العربى وتطويرها، خاصة إن هناك قانونا لتشجيع الاستثمار فى السودان ودستورا يحمى المستثمر، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بآليات للمتابعة.

وقدم بدر الدين، شرحا عن الوضع الاقتصادى ببلاده مشيرا إلى تمتع المستثمر بالحرية الكاملة فى حركة النقد الأجنبى والتصدير، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين العرب، منوها إلى وجود العديد من نماذج الاستثمارات الناجحة وأن هناك ما يزيد على مائة مليون فدان صالحة للزراعة.

وأبدى الوزير ترحيب السودان بمقترح مشروع "البورصة العربية المشتركة" التى قدمها عضو الوفد مدير عام البورصة العربية المشتركة سفر الحارثى، واستعداده للانضمام إليها بوصفها داعمة للتنمية، مقدما - فى هذا الصدد - شرحا عن سوق الخرطوم للأوراق المالية باعتباره احد أذرع النشاط الاقتصادى بالسودان.

من جانبه أكد الدكتور التويجرى، إن القمة العربية الأخيرة قد ركزت على تفعيل الشراكات العربية، وإن اجتماع المجلس بالخرطوم بهدف الخروج بشىء محسوس على أرض الواقع، مبينا أن مشاركة رجال الأعمال ضمن وفد الجامعة يدل على المصداقية والجدية، مطالبا بالمزيد من التسهيلات من قبل السودان للإسراع فى الاستثمار فى المشروعات المطروحة.

وعبر التويجرى، عن تطلعه لشراكة مع القطاع الخاص السودانى والعمل على تبادل الخبرات ونقل التجارب وصولا لتحقيق الهدف المنشود.

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