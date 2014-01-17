أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير التخطيط يناقش تحديات الاقتصاد المصرى غدا السبت

Google+ Print
وزير التخطيط يناقش تحديات الاقتصاد المصرى غدا السبت وزير التخطيط يناقش تحديات الاقتصاد المصرى غدا السبت

تعقد وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، ندوة تحت عنوان "الاقتصاد المصرى التحديات والحلول" غدا السبت.

ومن المقرر أن يتحدث بالندوة كل من وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، والدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، عن أبرز التحديات الاقتصادية التى تشهدها المرحلة وسبل مواجهتها.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

"غازبروم" رفعت سقف وارداتها من الغاز لألمانيا فى 2013 بأكثر من الخمس

وزير المالية يرفع ضريبة الأطيان الزراعية 10 أمثال من أول يناير

"التصديرى للأثاث": مليون يورو من البنك الأوروبى لدعم الشركات الصغيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365