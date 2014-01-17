وزير التخطيط يناقش تحديات الاقتصاد المصرى غدا السبت

تعقد وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، ندوة تحت عنوان "الاقتصاد المصرى التحديات والحلول" غدا السبت.

ومن المقرر أن يتحدث بالندوة كل من وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، والدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، عن أبرز التحديات الاقتصادية التى تشهدها المرحلة وسبل مواجهتها.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

"غازبروم" رفعت سقف وارداتها من الغاز لألمانيا فى 2013 بأكثر من الخمس

وزير المالية يرفع ضريبة الأطيان الزراعية 10 أمثال من أول يناير

"التصديرى للأثاث": مليون يورو من البنك الأوروبى لدعم الشركات الصغيرة