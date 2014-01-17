أسعار المستهلكين فى أمريكا تسجل أكبر زيادة فى 6 أشهر

سجلت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أكبر زيادة فى ستة أشهر فى ديسمبر متأثرة بصعود أسعار البنزين.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% بعد أن استقر فى نوفمبر تشرين الثانى. وفى الإثنى عشر شهرا حتى ديسمبر سجلت أسعار المستهلكين زيادة بلغت 1.5%، وتتماشى هذه الزيادات مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وباستبعاد أسعار الطاقة والسلع الغذائية ارتفع المؤشر الأساسى لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1% فقط بعد زيادة بلغت 0.2% فى نوفمبر.

وبلغت الزيادة فى المؤشر على مدى الإثنى عشر شهرا الماضية 1.7% بلا تغيير للشهر الرابع على التوالى.

ويستهدف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) مستوى للتضخم قدره 2%.

>لمزيد من أخبار الاقتصاد..

إنتاج أوبك ينخفض إلى أقل من مستوى الطلب المتوقع فى 2014

المغرب توافق على قانون للتمويل الإسلامى وتسعى لإقراره فى البرلمان

مصر تشارك فى معرض "كادونا" التجارى 21 فبراير المقبل بنيجيريا