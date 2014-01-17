أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

أسعار المستهلكين فى أمريكا تسجل أكبر زيادة فى 6 أشهر

Google+ Print
أسعار المستهلكين فى أمريكا تسجل أكبر زيادة فى 6 أشهر أسعار المستهلكين فى أمريكا تسجل أكبر زيادة فى 6 أشهر

سجلت المستهلكين فى الولايات المتحدة أكبر زيادة فى ستة أشهر فى ديسمبر متأثرة بصعود أسعار البنزين.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% بعد أن استقر فى نوفمبر تشرين الثانى. وفى الإثنى عشر شهرا حتى ديسمبر سجلت أسعار المستهلكين زيادة بلغت 1.5%، وتتماشى هذه الزيادات مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وباستبعاد أسعار الطاقة والسلع الغذائية ارتفع المؤشر الأساسى لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1% فقط بعد زيادة بلغت 0.2% فى نوفمبر.

وبلغت الزيادة فى المؤشر على مدى الإثنى عشر شهرا الماضية 1.7% بلا تغيير للشهر الرابع على التوالى.

ويستهدف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) مستوى للتضخم قدره 2%.
>لمزيد من أخبار الاقتصاد..

إنتاج أوبك ينخفض إلى أقل من مستوى الطلب المتوقع فى 2014

المغرب توافق على قانون للتمويل الإسلامى وتسعى لإقراره فى البرلمان

مصر تشارك فى معرض "كادونا" التجارى 21 فبراير المقبل بنيجيريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا