أويل موفمنتس: صادرات أوبك تهبط 660 ألف برميل فى 4 أسابيع

قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التى تتابع شحنات النفط المستقبلية اليوم الخميس إن الصادرات المنقولة بحرا من منظمة أوبك - مع استبعاد أنجولا والإكوادور - ستهبط بمقدار 660 ألف برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة حتى أول فبراير.

وأضافت المؤسسة فى أحدث تقديراتها الأسبوعية أن متوسط صادرات المنظمة سيصل إلى 23.49 مليون برميل يوميا مقارنة مع 24.15 مليون برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة المنتهية فى الرابع من يناير.

وتضخ أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) أكثر من نصف النفط فى العالم، واتفقت المنظمة التى تضم 12 دولة فى اجتماع فى فيينا الشهر الماضى على الإبقاء على السقف الرسمى لإنتاجها بلا تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2014.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

إنتاج أوبك ينخفض إلى أقل من مستوى الطلب المتوقع فى 2014

المغرب توافق على قانون للتمويل الإسلامى وتسعى لإقراره فى البرلمان

مصر تشارك فى معرض "كادونا" التجارى 21 فبراير المقبل بنيجيريا