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أويل موفمنتس: صادرات أوبك تهبط 660 ألف برميل فى 4 أسابيع

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أويل موفمنتس: صادرات أوبك تهبط 660 ألف برميل فى 4 أسابيع أويل موفمنتس: صادرات أوبك تهبط 660 ألف برميل فى 4 أسابيع

قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التى تتابع شحنات النفط المستقبلية اليوم الخميس إن الصادرات المنقولة بحرا من منظمة أوبك - مع استبعاد أنجولا والإكوادور - ستهبط بمقدار 660 ألف برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة حتى أول فبراير.

وأضافت المؤسسة فى أحدث تقديراتها الأسبوعية أن متوسط صادرات المنظمة سيصل إلى 23.49 مليون برميل يوميا مقارنة مع 24.15 مليون برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة المنتهية فى الرابع من يناير.

وتضخ أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) أكثر من نصف النفط فى العالم، واتفقت المنظمة التى تضم 12 دولة فى اجتماع فى فيينا الشهر الماضى على الإبقاء على السقف الرسمى لإنتاجها بلا تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2014.

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