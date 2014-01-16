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النفط يتراجع إلى أقل من 107 دولارات مع تحسن توقعات الإمدادات

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النفط يتراجع إلى أقل من 107 دولارات مع تحسن توقعات الإمدادات النفط يتراجع إلى أقل من 107 دولارات مع تحسن توقعات الإمدادات

هبط النفط إلى أقل من 107 دولارات للبرميل فى ظل توقعات بمزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طغت على أنباء بانخفاض كبير فى مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة.

وكانت إمدادات ضخمة من العراق وليبيا قد تعطلت بسبب نزاعات لكن كلتا الدولتين قد تضخ قريبا مزيدا من الخام فى الأسواق العالمية التى لديها معروض كاف بالفعل.

ويقول محللون إن الخوف من تحول تلك الإمدادات إلى فائض فى السوق يطغى على علامات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادى العالمى وزيادة الطلب على الوقود.

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