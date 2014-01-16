مصادر: مجموعة دبى توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم، الخميس، إن مجموعة دبى وقعت اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة مليارات دولار، لتغلق بذلك آخر ملف فى الآثار المترتبة على بقايا الأزمة المالية التى تعرضت لها الإمارة عام 2009.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما لأن الأمر لم يعلن بعد، إن الشركة التابعة لدبى القابضة المملوكة بدورها لحاكم الإمارة وقعت الاتفاق أمس الأربعاء.

وأضافا أن الاتفاق ينقصه توقيع الدائنين، ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسى وبنك الإمارات دبى الوطنى، على آخر وثيقة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاضت مجموعة دبى مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات على تسهيلين ائتمانيين. وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة للبنوك وأربعة مليارات دولار مصنفة كقروض من شركات.

>المزيد من أخبار الاقتصاد

وزير التخطيط يناقش مع "الرباط" مؤشرات قطاع الصحة وتطويرها

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين بنسبة 5.25% العام الماضى

الاتحاد الأوروبى يحث 11 دولة عضو على تقديم خطط لمعالجة بطالة الشبان

>