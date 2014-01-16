الحكومة تقترض 6.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع".

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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