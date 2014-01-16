اقتصاد ألمانيا ينمو بمعدل 4ر0% العام الماضى

قال مكتب الإحصاء الاتحادى فى ألمانيا أمس الأربعاء، إن اقتصاد البلاد نما بمعدل 4ر0% العام الماضى.

وقال رودريش إيجلر رئيس المكتب: "كان من الواضح أن الاقتصاد الألمانى تلقى ضربة من الركود الحالى فى بعض الدول الأوروبية وتباطأ نتيجة لتطورات الاقتصاد العالمى".

وأوضح إيجلر أن الطلب المحلى القوى لا يمكن أن يعوض الأداء الضعيف لشركاء ألمانيا التجاريين، وبلغ عجز ميزانية ألمانيا 1ر0% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.

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