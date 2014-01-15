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رئيس غرفة القاهرة: رجال الأعمال قادرون على مساندة الاقتصاد المصرى

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رئيس غرفة القاهرة: رجال الأعمال قادرون على مساندة الاقتصاد المصرى رئيس غرفة القاهرة: رجال الأعمال قادرون على مساندة الاقتصاد المصرى

قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن رجال الأعمال المصريين ما زالوا أقوياء ولديهم القدرة على مساندة البلاد رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها حاليا.

وأضاف العربى، فى تصريح له اليوم، أن الوضع الاقتصادى فى قادر على التعافى من خلال مجالات الإنتاج والصناعة والصادرات، متوقعا أن تسفر المرحلة المقبلة عن إتاحة فرص تصديرية واستيرادية فعلية بين مصر ودول خارجية كثيرة.

وأوضح أن الغرفة أعدت خطة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية على نظيرتها فى الدول الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كثيرة وشركات قوية فى كثير من المجالات التجارية وتستطيع تصدير سلع مصرية إلى دول عديدة لدعم عملية التصدير.

وأشار إلى أن عرض الفرص الاستثمارية والتجارية فى مصر خلال الفترة الحالية يعد فى غاية الأهمية، وذلك فى ظل تطلع الدولة لدعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات فى السوق المحلى.

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