اختتام الاجتماع الخليجى السنغافورى حول آليات تطبيق التجارة الحرة

اختتمت فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى الليلة الماضية، أعمال الاجتماع الأول الخليجى السنغافورى الخاص بمناقشة آليات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين والتى دخلت حيز التنفيذ فى الأول من شهر سبتمبر 2013.

وقال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لشئون الحوار الاستراتيجى والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون -فى تصريحات اليوم- إن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع المتعلقة بآليات تطبيق تلك الاتفاقية بما فى ذلك تشكيل اللجنة المشتركة وفرق العمل المتخصصة، وقوائم السلع وشهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس.

وأشار العويشق إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن فى تسهيل النفاذ إلى الأسواق حيث تم بمقتضى الاتفاقية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الخليجية والسنغافورية التى يتم تبادلها بين الجانبين، كما تشجع الاتفاقية تدفق الاستثمارات وتقضى بفتح الأسواق لمقدمى الخدمات وفق جداول لكل دولة.

وأضاف إن الاتفاقية أفردت فصلاً للتعاون الفنى بين سنغافورة ومجلس التعاون فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والتجارة الالكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكترونى والطاقة وغيرها.

شارك فى الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة المشار إليها بدول المجلس والجانب السنغافورى والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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