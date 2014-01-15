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"شل" قد تبيع أصولا بقيمة 15 مليار دولار بينها حقول فى بحر الشمال

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"شل" قد تبيع أصولا بقيمة 15 مليار دولار بينها حقول فى بحر الشمال "شل" قد تبيع أصولا بقيمة 15 مليار دولار بينها حقول فى بحر الشمال

قال تقرير صحفى، إن شركة رويال داتش شل قد تسعى لبيع أصول بقيمة 15 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، من بينها حقول فى بحر الشمال، بعد أن أعلنت الشركة فى وقت سابق أن وتيرة التخارج من الاستثمارات ستتسارع هذا العام.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز أمس الثلاثاء عن مصدر قريب من شل، أن الشركة- التى أصبح بن فان بيوردن رئيسها التنفيذى منذ أسبوعين- ستبيع بعض حقول النفط فى بحر الشمال وبعض الأصول فى قطاع التكرير وبعض المشروعات التى مازالت فى مراحلها الأولى، ورفضت شل ثالث أكبر شركة طاقة يسيطر عليها المستثمرون فى العالم التعقيب على التقرير.

وتتعرض شل ونظيراتها لضغوط متزايدة من المستثمرين لخفض النفقات، فى ظل ارتفاع التكاليف وضعف توقعات النفط، وكانت الشركة البريطانية الهولندية قالت فى أكتوبر إنها سترفع وتيرة التخارج فى 2014 و2015 للحفاظ على استمرار التدفقات النقدية، بعد أن توقعت أن تصل النفقات الرأسمالية إلى ذروتها فى 2013 مسجلة 45 مليار دولار تقريبا.

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