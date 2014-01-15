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النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو فى الصين

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النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو فى الصين النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو فى الصين

هبط سعر النحاس، اليوم الثلاثاء، بسبب صعود الدولار، والحذر بخصوص توقعات النمو فى الصين أكبر مستهلك للمعدن فى العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل نقص النحاس فى السوق الفعلية وبيانات متفائلة من الولايات المتحدة.

وانخفض سعر عقود النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر فى بورصة لندن للمعادن 0.67 فى المائة فى آخر تعامل إلى 7280 دولارا للطن من 7329 دولارا للطن عند الإغلاق أمس الاثنين.

وتراجع النحاس نحو نصف فى المائة منذ بداية العام بعدما انخفض سبعة فى المائة العام الماضى.
> وارتفع الدولار أمام سلة من العملات، وهو ما يزيد من تكلفة شراء السلع الأولية المقومة بالدولار بالنسبة للمستثمرين حائزى العملات الأخرى.

وزاد النيكل 0.91 فى المائة إلى 14340 دولارا للطن.
> وارتفع النيكل أكثر من ستة بالمائة يومى الجمعة والاثنين مع بدء تنفيذ حظر إندونيسى على تصدير المعادن غير المعالجة.

وهبط الألومونيوم 1.12 فى المائة إلى 1759 دولارا للطن.
> وصعد الرصاص 1.02 فى المائة إلى 2188 دولارا للطن.
> وأغلق الزنك مرتفعا 0.29 فى المائة عند 2066 دولارا للطن.
> وارتفع القصدير 0.23 فى المائة فى أحدث معاملة إلى 22200 دولار للطن.

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