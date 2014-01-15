"جى بى أوتو" تقتنص توزيع منتجات "جازبروم نفت" الروسية فى مصر

أعلنت شركة "جى بى أوتو" المقيدة فى البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA (الشركة الرائدة فى تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إبرام اتفاق حصرى مع شركة النفط الروسية –Gazprom Neft-Lubricants)، لتزويد عملاء الشركة فى السوق المصرى بباقة منتجات جديدة، تشمل زيوت المحركات والتشحيم وغيرها من المنتجات عالية الجودة.

وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى أوتو، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه سعيد بإبرام التحالف الاستراتيجى مع شركة الزيوت "Gazprom Neft" الروسية، فيما يعد برهانا على سلامة الاستراتيجية ونموذج الأعمال وقدرة الشركة على وضع السوق المصرى فى دائرة اهتمام أبرز الشركات العالمية.

وأكد "غبور" أن تعزيز باقة منتجات "جى بى أوتو" بزيوت المحركات وزيوت التشحيم ذات المواصفات العالمية، سيساهم فى تمكين الشركة من تحقيق التكامل، وترسيخ تواجدها فى السوق، فضلاً عن بناء محطة واحدة لخدمة العملاء، وتطوير خدمات ما بعد البيع فى السوق المصرية.

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