أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"جى بى أوتو" تقتنص توزيع منتجات "جازبروم نفت" الروسية فى مصر

Google+ Print
"جى بى أوتو" تقتنص توزيع منتجات "جازبروم نفت" الروسية فى مصر "جى بى أوتو" تقتنص توزيع منتجات "جازبروم نفت" الروسية فى مصر

أعلنت شركة "جى بى أوتو" المقيدة فى البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA (الشركة الرائدة فى تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إبرام اتفاق حصرى مع شركة النفط الروسية –Gazprom Neft-Lubricants)، لتزويد عملاء الشركة فى السوق المصرى بباقة منتجات جديدة، تشمل زيوت المحركات والتشحيم وغيرها من المنتجات عالية الجودة.

وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى أوتو، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه سعيد بإبرام التحالف الاستراتيجى مع شركة الزيوت "Gazprom Neft" الروسية، فيما يعد برهانا على سلامة الاستراتيجية ونموذج الأعمال وقدرة الشركة على وضع السوق المصرى فى دائرة اهتمام أبرز الشركات العالمية.

وأكد "غبور" أن تعزيز باقة منتجات "جى بى أوتو" بزيوت المحركات وزيوت التشحيم ذات المواصفات العالمية، سيساهم فى تمكين الشركة من تحقيق التكامل، وترسيخ تواجدها فى السوق، فضلاً عن بناء محطة واحدة لخدمة العملاء، وتطوير خدمات ما بعد البيع فى السوق المصرية.

لمزيد من اخبار الاقتصاد..
>30 شركة سيارات وموتوسيكلات تؤكد مشاركتها رسميا بأوتوماك- فورميلا 2014

"جوجل" تشترى "نست" لأجهزة الإنذار المرتبطة بشبكات مقابل 3.2 مليار دولار

أمريكا تدفع 8.4 مليون دولار تعويضات لضحايا هجوم بوسطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"