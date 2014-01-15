السعودية تستعد لتصدير أول شحنة من الديزل إلى أوروبا من مصفاة الجبيل

من المنتظر أن ترسل السعودية شحنة من الديزل من مصفاة الجبيل الجديدة إلى أوروبا للمرة الأولى هذا الشهر، وهو ما يزيد الضغط على المصافى الأوروبية التى تعانى بسبب تضخم الواردات وضعف هوامش الربح.

وأفادت مصادر تجارية وبيانات ملاحية أن شركة أرامكو السعودية سترسل أول شحنة من الديزل من المصفاة - التى تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا وهى مشروع مشترك مع توتال الفرنسية - إلى منطقة البحر المتوسط وسيجرى تحميلها فى 23 يناير .

وقال تجار، إن من المرجح أن تتجه الشحنة التى يبلغ حجمها 80 ألف طن إلى فرنسا على متن الناقلة باسيفيك سكاى.

وتعرضت مصافى النفط الأوروبية لضغوط شديدة فى الأشهر الأخيرة، بسبب ضعف الطلب المحلى وارتفاع واردات الديزل منخفضة التكلفة من الولايات المتحدة وروسيا وآسيا إلى مستويات قياسية منذ سبتمبر.

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