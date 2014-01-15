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"كيونت": العمل بالبيع المباشر أكثر ملائمة للسيدات

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"كيونت": العمل بالبيع المباشر أكثر ملائمة للسيدات "كيونت": العمل بالبيع المباشر أكثر ملائمة للسيدات

قال هلدون أرين، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى شركة كيونت المتخصصة فى صناعة البيع المباشر عبر الإنترنت، إنه فى ضوء التحديات التى تواجه القطاعين العام والخاص، وعدم قدرتهم على توفير فرص عمل لملايين الشباب، فإن الاتجاه إلى أساليب العمل الجديدة، والتى لا تتقيد بوقت أو مكان معين هو الحل، مثل أنظمة البيع المباشر، والتى تقودها شركة كيونت حول العالم.

وأضاف أحد ممثلى المستقلين بشركة "كيونت": "أن البيع المباشر هو أسلوب مبتكر للعمل، ويعتمد على تسويق منتجات ذات جودة عالية، وكلما تمكن من الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، كلما زاد الدخل الشهرى"، موضحا أن كيونت تقوم بعمل دورات تدريبية متخصصة لمن ينضمون لقائمة مندوبيها المستقلين، بحيث يصلون إلى مرحلة من الاحترافية فى التسويق والترويج للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التى تقدمها كيونت، وهو ما يعزز من قدرتهم على الارتقاء بأنفسهم ومهاراتهم، وأيضا ليحظوا بثقة عالية بالنفس، وبالتالى يصل المندوب المستقل لما يطمح له على المستوى الشخصى والعملى.

وأشار هلدون إلى أن أسلوب البيع المباشر لا يناسب الشباب وحدهم، بل أكثر ملائمة للفتيات والسيدات لأنه لا يرتبط بوقت أو مكان معين، ويمكن القيام به فى النادى أو الجامعة أو حتى المنزل، لأنه يعتمد فى الأساس على العلاقات الاجتماعية، والقدرة على التسويق، مشيرًا إلى أن ما يعزز من نجاح هذا النظام هو المنتجات والخدمات التى يتم تسويقها، والتى تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وأوضح هلدون أن التسويق المباشر يعد أحد الحلول للقضاء على البطالة من ناحية، والعنوسة من ناحية أخرى وخلق التوازن الاجتماعى, داعيا الشباب لعدم الانتظار للقوى العاملة، والبحث عن أساليب العمل المبتكرة التى تلائم إيقاع العصر، وتحقيق عائد مادى لا يقارن بالدخل من العمل الحكومى.

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