عائلة السعدنى تحتشد لتأيد الفريق السيسى

كبار وقيادات عائلة السعدنى بمصر وبشتى أنحاء الوطن العربى تدعوا العائلة بجميع محافظات مصر لأجتماع عاجل لتأيد الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والأنتاج الحربى النائب الأول لرئيس الوزراء لخوض انتخابات الرئاسة وتوحيد الصف لتكون خطوة هامة وبارزه لبناء مصر العروبة الجدير بالذكر أن عائلة السعدنى من أكبر العائلات بمصر لتصل تعدادها الى 7 مليون نسمة على مستوى العالم ،تشغل العديد من المناصب الهامة والسياسية والعلمية والاعلامية والقضائية والسيادية والعديد من المجالات

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