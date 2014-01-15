30 شركة سيارات وموتوسيكلات تؤكد مشاركتها رسميا بأوتوماك- فورميلا 2014

أكدت بعض شركات السيارات مشاركتها رسميا بمعرض "أوتوماك – فورميلا 2014 " ، وعلى رأس هذه الشركات بيجو ورينوو سوبارو وسكودا وشيفرولية وأودى وسيات ومرسيدس وتويوتا وبى ام دبليو ومينى وأوبل وفورد وكيا وإسبرانزا وجيلى وشانا وفاو وبريليانس وهيوانداى وبنتلى وجاجوار ولاندروفر وبروتون وسوزوكى وبرابوس .

أما شركات الموتوسيكلات التى أكدت مشاركتها بالمعرض فهم موتوسيكلات ياماها وكوازكى وبيجو وسوزوكى .

ومن المقرر إقامة معرض "أوتوماك - فورميلا 2014 " بقاعة المؤتمرات من الفترة 13 وحتى 18 مارس المقبل .

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

مركز المعلومات يستعد لاستقبال "الببلاوى" لمتابعة سير الاستفتاء

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متفائلة بالنسبة لفرنسا

غرف دول التعاون تعد مذكرة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركى الخليجى