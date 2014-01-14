وزير التموين لـ«الوطن»: توافر السلع بنسبة 100% فى المجمعات خلال يومى الاستفتاء بأسعار مخفضة

«أبوشادى»: توفير كامل حصص المخابز وحملات لمتابعة إنتاج الخبز

كتب : وائل سعد الثلاثاء 14-01-2014 17:43

قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق خلال يومى الاستفتاء على الدستور الجديد، موضحاً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تفتح فروع مجمعاتها الاستهلاكية على مستوى الجمهورية طوال اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساء، لافتاً إلى أنه تم تكثيف المعروض من السكر واللحوم والدواجن والمسلى والمعلبات والمكرونة والزيوت بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير فى تصريحات لـ«الوطن» أنه تم توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة 100%، وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات بعمل المخابز طوال يومى الاستفتاء من الصباح وحتى المساء لتوفير الخبز الجيد للمواطنين بعد توفير كامل الحصص للمخابز على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تكليف مجموعات عمل من مفتشى التموين لتنظيم حملات طوال اليومين على المخابز والمحال التجارية ومتابعة عمليات إنتاج رغيف الخبز الجيد للمواطنين.

وقال أبوشادى إن الدولة حريصة على توفير الدعم للمواطنين مادياً وسلعياً، موضحاً أن الحكومة تسير فى كلا الاتجاهين بتوفير المنح المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين البسطاء، والدعم السلعى من خلال وزارة التموين، وأضاف أن المنظومة الجديدة التى سيتم تنفيذها لتوزيع السلع التموينية اختيارياً من خلال السلاسل العالمية ومحلات السوبر ماركت بالإضافة إلى البقالين التموينيين تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وتتضمن أنه من حق المواطن صاحب البطاقة التموينية أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى، أو يأخذ بقيمة الدعم المقدم له شهرياً سلعاً غذائية من السوبر ماركت، وأن هذا النظام يخضع لرغبة المستهلك نفسه.

وقال إنه سيتم تطبيق هذه التجربة نهاية شهر يناير الحالى فى محافظة الإسماعيلية وسيتم تعميمها فى حالة نجاحها على كافة محافظات الجمهورية.

وأكد «أبوشادى» أنه بداية من شهر فبراير المقبل سيتم توزيع سلعة المكرونة بجانب الأرز على البطاقات التموينية، موضحاً أن الوزارة عقدت 3 مناقصات لتوريد الأرز وحصلت على الكميات المطلوبة.