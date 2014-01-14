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اتحاد مقاولى التشييد يناشد 8 ملايين عامل التصويت بنعم على الدستور

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اتحاد مقاولى التشييد يناشد 8 ملايين عامل التصويت بنعم على الدستور اتحاد مقاولى التشييد يناشد 8 ملايين عامل التصويت بنعم على الدستور

طالب اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى، كافة العاملين بالقطاع للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم"، لإعادة الاستقرار للبلاد والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية.

وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد ناشد 8 ملايين عامل بقطاع البناء والتشييد للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم، لدفع عجلة العمل والإنتاج الفترة القادمة.

وأكد عبد اللاه، أن القطاع سيكون فى مقدمة القطاعات الاقتصادية الناهضة، بعد إقرار الدستور، وسوف يحقق طفرة ومعدلات نمو كبيرة، مشيرًا إلى أن جميع المقاولين ستكون لهم مشاركة قوية وواسعة فى الاستفتاء على الدستور.
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