رئيس "جمعيات المستثمرين" يدلى بصوته بمصر الجديدة

قال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه من المقرر أن يشارك بالاستفتاء على الدستور الجديد، بدائرة مصر الجديدة.

وأضاف هلال، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد اتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان مشاركة العاملين بالمصانع فى الاستفتاء على الدستور، وتوقع أن يشهد الاستفتاء إقبالا من المواطنين على المشاركة، وأن يحصل الدستور على تأييد الأغلبية بنسبة 80%.

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