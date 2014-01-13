مايا دياب تتراجع عن تهديداتها

حتى الآن لم تنفذ مايا دياب تهديداته بمقاضاة باسم فغالي، هي التي كانت قد صعدت لهجتها ولمحت الى انها سوف تلجأ الى القضاء بسبب "الاسكتش" الذي قلدها فيه والذي تضمن الكثير من الإيحاءات والإهانات التي رأت فيها مايا مسّاً لحياتها الشخصية.

بعض المصادر افصحت لـ "سيدتي نت" ان مايا تراجعت عن تهديداتها وهي لن تلجأ الى القضاء ووجدت ان الحل الأسلم هو "التنطينش" عن الموضوع وكأنه لم يكن.

باسم فغالي كان قد رد على تهديدات مايا بأن ما تضمنه الاسكتش كان بعضاً من كلام قالته مايا شخصياً في مقابلاتها وأيضا من خلال ظهورها وتصرفاتها في بعض البرامج، بالإضافة الى معلومات خاصة كان قد اخبره عنها مصمم الازياء نيقولا جبران والذي يعتبر صديق مايا المقرب