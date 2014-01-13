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تحفيز الحبل الشوكى هو الأمل لآلام الظهر المزمنة

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تحفيز الحبل الشوكى هو الأمل لآلام الظهر المزمنة تحفيز الحبل الشوكى هو الأمل لآلام الظهر المزمنة

آلام الظهر من أكثر التحديات التى نقابلها فى حياتنا اليومية، وغالباً ما يكون السبب من الصعب تحديده، وهو بعيد المنال ولكن متخصصة الألم المعروفة الدكتورة ميلانى روزنبلات تقول إنه قد ثبت علاج آخر غير الأدوية لمساعدة الذين يعانون من الألم المزمن عندما لا تنجح العلاجات الأخرى.

وأوضحت الدكتورة روزنبلات لصحيفة "نيوز ماكس" الصحية أن تقنية "تحفيز النخاع الشوكى" أثبتت فاعليتها بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب أو الذين خضعوا لجراحة الظهر غير الناجحة.

وقالت روزنبلات " وجدنا نجاحاً هائلاً فى علاج المرضى الذين خضعوا لجراحة فى الظهر والتى لا تزال عندهم الألأم المبرحة من التهاب الأعصاب الناتجة عن ضغط الفقرات".

وأوضحت روزنبلات أن تقنية "تحفيز النخاع الشوكى" تنطوى على زرع جهاز جراحيا تحت الجلد ليعود توفر التيار الكهربائى إلى الجزء الخارجى من القناة الشوكية، وإرسال إشارة إلى الدماغ أن يتجاوز الألم.
> وتابعت روزنبلات أن الأبحاث العلمية والدراسات أكدت على أن الفوائد المترتبة على تحفيز الحبل الشوكى يمكن أن تبقى فعالة لسنوات عديدة ولا تزول فاعليته بعد ستة أشهر إلى سنة كما يعتقد البعض.

وأضافت أيضاً أن عملية تحفيز الحبل الشوكى تكون مكلفة لأنها مرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة ونظراً إلى أن تحفيز الحبل الشوكى هى تقنية مدروسة ومجربة يتم تغطيتها من قبل شركات التأمين فى أمريكا وعلاوة على ذلك أن استخدام هذه التكنولوجيا بالمقارنة مع تكلفة استخدام الدواء على أساس يومى لسنوات قادمة تكون أرخص بكثير جداً.

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