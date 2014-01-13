الإخوان يجمعون بطاقات رقم قومى لمنع الفقراء من الاستفتاء بكفر الشيخ

أكد سيد أحمد عيسى، عضو مجلس الشعب السابق وابن قرية شباس الملح أن 4سيدات من الإخوان طفن على عدد من المنازل وأخذوا بطاقات الرقم القومى من السيدات على أن يتم توزيع بطاطين عليهم يوم الجمعة القادم بعد الاستفتاء ولم يعيدوا البطاقات لهن حتى الآن.

وقال عيسى إن الإخوان يجمعون البطاقات لمنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور وأضاف عضو مجلس الشعب السابق فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه طالب الأهالى بالإبلاغ عما حدث لمحاسبة من قمن بذلك.

كما تردد أن سيدات جمعن بطاقات الرقم القومى من قرية شباس الشهداء مقابل مبلغ مالى من قبل عدد من السيدات والرجال الذين لم يتم تحديد هويتهم وبحجة توزيع المساعدات المالية الشهرية والمساعدات العينية التى يتم تقديمها للفقراء.

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