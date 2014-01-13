"الكرامة" يقاضي الجزيرة لإذاعتها اعتراض الحزب على دستور الإخوان وكأنه على الدستور الجديد

كتب : محمد مقلد منذ 16 دقيقة

قال عادل أبوعيطة ، منسق عام حزب الكرامة بالسويس، إن قناة "الجزيرة مباشر مصر" تقوم حاليًا بتزييف الحقائق عن طريق قيامها ببث صور وفيديوهات لأعضاء حزب الكرامة بالسويس، سجلت عندما كانوا يعارضون استفتاء دستور 2012 الإخواني الذي فصلته الجماعة الإرهابية، حيث تقوم القناة بإعادة بث الفيديوهات التي كان قيادات وأعضاء الحزب وقتها، يعارضون دستور 2012، وعرضها على أنها آراء قيادات الحزب في الدستور الجديد المقرر بدء الاستفتاء عليه غدًا.

أكد عادل أبوعيطة، أن حزب الكرامة بالسويس، أصدر بيانًا يكشف من خلاله ما تقوم به قناة الجزيرة من مؤامرة تعتمد على الكذب والتضليل للرأي العام، بهدف تشويه صورة الدستور الجديد والذي أعلن الحزب تأييده ودعوة المواطنين للموافقة عليه، مؤكدًا أنه وأعضاء الحزب سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد هذه القناة لحفظ حقهم القانوني لإساءة تلك القناة لهم.