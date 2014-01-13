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ممارسة الرياضة للمرأة الحامل لتحسين حالتها النفسية

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ممارسة الرياضة للمرأة الحامل لتحسين حالتها النفسية ممارسة الرياضة للمرأة الحامل لتحسين حالتها النفسية

خلال الحمل تحدث الكثير من الأمور والتى تحتاج إلى استشارة الطبيب، حيث أرسلت قارئة تسأل، إنها حامل بالشهر الخامس وتريد ممارسة الرياضة، فهل هناك مشكلة على الحمل إذا مارست الرياضة؟.

تجيب عن هذه الاستشارة الدكتورة رحاب عبد الله، أخصائية أمراض النساء والتوليد، مؤكدة أن الرياضة شىء مهم للحفاظ على لياقة الإنسان، إلا أن هناك بعض الحالات التى يجب أن تستشير الطبيب قبل ممارسة الرياضة، ومنها المرأة الحامل.

وأضافت أن الحامل يسمح لها بممارسة بعض الرياضات، كالمشى وركوب الدرجة أو السباحة، وتلك الرياضة مفيدة جدا، حيث إنها تعمل على تقوية العضلات، وتزيد من كفاءة عمل القلب والرئتين وتزيد من وصول الأوكسجين إلى الجنين.
> وأضافت "عبد الله" أنه يسمح للحامل بممارسة الرياضة بشرط عدم الوصول إلى درجة الإجهاد، مضيفة أن الاستمرار بممارسة الرياضة يضمن تخطى مرحلة الحمل بدون متاعب كثيرة، مضيفة أن ممارسة الرياضة بشكل دورى يساعد على تحسين الحالة النفسية للمرأة فى تلك الفترة، بالإضافة إلى أنها تقلل من الآلام التى تنتج عن تغيرات التى تحدث بجسمها كالآلام الظهر والإعياء.

وتابعت رحاب أن ممارسة الرياضة بشكل مستمر يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكرى، بالإضافة إلى أنها تحافظ على الوزن الصحى لها، وتزيد من رشاقة المرأة الحامل، ويقل احتمالية إصابتها بالإمساك، أو تورم القدمين، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على التركيز والانتباه.

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