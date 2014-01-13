لجان "مصر الجديدة" تجمع بين "الأسبق" و"المعزول" و"المؤقت"

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

لم يجتمع الثلاثة قبل ذلك في مكان واحد، لكن المنصب الذي تعاقبوا عليه جمعهم في لجنة انتخابية واحدة، واستقبلت "مصر الجديدة" رئيسا أسبق ورئيسا معزولا، وتستعد لاستقبال الرئيس المؤقت.

وقال مصدر رئاسي مسؤول، إن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، سيدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "دستور2013" غدًا الثلاثاء في لجنة مدرسة "مصر الجديدة" الإعدادية بنين، وذلك عقب تغيير محل إقامته لتوليه مقاليد الحكم في يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو.

الرئيس المعزول محمد مرسي، كان قد أدلى بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور "دستور 2012"، في دائرته الانتخابية بمصر الجديدة، عقب تغيير محل إقامته ببطاقة "الرقم القومي" الخاصة به، وذلك في مدرسة "مصر الجديدة الإعدادية بنين".

الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوجته سوزان مبارك، كانا يدليان بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة الإعدادية النموذجية للبنات.