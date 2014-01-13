استخدام الحامل "البيتادين" يمثل خطورة على الجنين

خلال فترة الحمل تطرأ على المرأة العديد من التغيرات الفسيولوجية، والتى قد تسبب لها بعض المضايقات، ومن أشهر تلك المشكلات, الالتهابات المهبلية.

يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى والمحاضر فى علوم الـ OTC والصيدلة، عندما تأتى أى سيدة إلى الصيدلية, وتطلب علاج لالتهابات المهبل، فإن من أشهر الـ Vaginal Douches (أو الغسولات المهبلية) هو البيتادين، وترجع كثرة استخدامه إلى فعاليته كمطهر, بالإضافة إلى أنه يحتوى على عنصر اليود، والذى يعتبر قاتلا للبكتريا والتى تنتشر بتلك المنطقة.

وأضاف الجويلى، أن هناك بعض الحالات التى لا يجب أن تستخدم البيتادين كمطهر, ومن تلك الحالات هى الحمل، حيث إن الحمل يسبب تغير الـ pH الخاص بمنطقة المهبل, ويقصد به مدى حمضية هذه المنطقة، مضيفا أنه ثبت علميا أن استخدام ذلك المطهر الذى يحتوى على اليود, والذى ينفذ إلى جسم الجنين, قد يسبب له مشاكل بالغدة الدرقية.

وأضاف الجويلى، إذا كان هناك حاجة إلى استخدام غسول مهبلى، فيجب أن يتم اختيار نوع الغسول حسب نوع الالتهاب أو العدوى، ويمكن استخدام الكريمات أو الأقماع والتى لا تحتوى على اليود، مضيفا أن أغلب الأطباء يفضلون عدم استخدام أى مطهرات خلال فترة الحمل والاكتفاء بحمام ماء دافئ (وليس ساخنا), بشكل يومى للحفاظ على نظافة تلك المنطقة.

وأوضح الجويلى، أنه لا ينصح باستخدام البيتادين إذا كانت المرأة تسعى للإنجاب، لأن اليود, وهو العنصر الأساسى لهذا المطهر, يعمل على قتل الحيوانات المنوية، مضيفا أن تلك الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها دائما كوسيلة لمنع الحمل، لأنه ليس قوى لهذه الدرجة.

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