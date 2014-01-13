هشاشة العظام وضعف الكالسيوم الشديد من أسباب خلل مفصل الفك

توجد بعض العادات الخاطئة التى يستخدمها بعض الأشخاص تؤثر هذه العادات على فك مفصل الأسنان، مما تؤدى إلى حدوث خلل فى مفصل الفك.

يقول الدكتور يحيى جاد الرب رمضان أستاذ ورئيس قسم التركيبات جامعة الأزهر أن الفك يتكون من فك علوى ثابت وفك سفلى متحرك عبارة عن رأس مكورة، تدور فى تجويف من ناحية اليمين والشمال وتوجد فى تجويف تتحرك فيه لليمين والشمال والأمام والخلف، وعند حدوث خلل وظيفى فى مفصل الفك يصاب الشخص بأعراض مؤلمة فى مفصل الفك.

يضيف أستاذ ورئيس قسم التركيب أن من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث خلل فى وظيفة مفصل الفك وجود ضعف شديد فى الكالسيوم، ووجود هشاشة فى العظام، ووجود عيوب خلقية عند بعض الأشخاص، مثل غلق الفك من الخلف ومن الأمام يكون الفك مفتوحا فذلك يؤدى لحدوث خلل فى مفصل الفك، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يتبعون بعض العادات الخاطئة غير الإرادية التى تحدث خلل فى الفك مثل الجز على الأسنان.

يستكمل الطبيب أن من العادات الخاطئة التى يتبعها البعض وتؤثر على الفك عندما يقوم المحجبات بخلع الحجاب فجأة ويتعرضوا لهواء شديد سواء من التكييف وغيره، لافتا أن هناك بعض الحرف التى تؤثر على الفك مثل النجارين والحلاقين، فعند إتباع بعض العادات الخاطئة يخرج الفك من مكانة.

يوضح "يحيى" أن علاج خلل مفصل الفك يكون عن طريق مادة تعمل على تكوين الغضاريف فى جميع مفاصل الجسم، مع أخذ عقاقير مضادات الالتهابات.

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