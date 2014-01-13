عمرو موسى: الدستور المصري الجديد ينافس أكثر الدساتير تقدمًا في العالم

كتب : محمد الأبنودي منذ 6 دقائق

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد حدد حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم وعلى رأسها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وتساوي الحقوق، وفقا لما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.

وأضاف "موسى" خلال الندوة التي نظمها اتحاد حماة الثورة ومحافظة الجيزة بنادي 6 أكتوبر، لدعم الدستور الجديد، أن هذا الدستور يتنافس مع أكثر الدساتير تقدمًا في العالم، مشيرا إلى أن المادة الأولى اشارت الى المواطنة وتمثل لب الحقوق المقررة لجميع المواطنين ثم تحدث الدستور عن المادة الثانية، وهي أن مصر دولة عربية وتشريعاتها تنبع من مبادئ الإسلام، لافتًا إلى أن الدستور لم يتجاهل العقائد الأخرى، لأن جميعنا مصريون لنا حقوق وعلينا واجبات.

وأشار إلى أن الدستور الجديد يجعل المرأة تجلس على منصة القضاء، وهو ما لم يحدث من قبل.