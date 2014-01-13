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محافظ الجيزة يتفقد العمل بمستشفى "شبرا منت" الجديدة

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محافظ الجيزة يتفقد العمل بمستشفى "شبرا منت" الجديدة محافظ الجيزة يتفقد العمل بمستشفى "شبرا منت" الجديدة

كتب : محمد الأبنودي منذ 25 دقيقة

تفقد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، مستشفى شبرامنت الجاري إنشاؤها حاليًا ضمن المشروعات الصحية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمة طبية جيدة لمواطني الجيزة.

وقال المحافظ خلال الزيارة إن المستشفى توقف العمل بها أكثر من مرة بسبب عدم توافر التمويل اللازم لاستكمالها، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو دفع عجلة العمل بالمستشفى وإزالة أي معوقات حتى تدخل الخدمة قريبًا ويستفيد منها المواطنون وإضافة منشأة جديدة إلى قطاع الصحة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بتكاليف إجمالية بلغت 25 مليون جنيه وجاري حاليًا أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية.

ولفت المحافظ إلى أنه سيعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لبحث احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشغيلها.

من جانبه، قال الدكتور حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة التي حضرها اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ إن المستشفى مقامة على مساحة 2800م2 وتتكون من 3 أدوار وتبلغ طاقتها 100 سرير وتضم أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية وإقامة للمرضى وقسم خاص للعلاج الطبيعي، وسيتم تكثيف الأعمال خلال الأيام المقبلة من المقاول المسند إليه المشروع تمهيدًا لدخولها الخدمة.

من جهة أخرى، افتتح المحافظ يرافقه عبدالعزيز طلبة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس مركز الفردوس الخيري في إطار نشاط الجمعيات الخيرية ومد أنشطتها إلى المدن والقرى.

ويضم المركز 15 عيادة طبية وقسم للطوارئ يعمل 24 ساعة وآخر للآشعة والعلاج الطبيعي ومعمل للتحاليل وصيدلية.

وقال الدكتور سعد الدين سلام رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفردوس لاستثمار الخير إن المركز يضم أيضًا قسم متخصص لعمل بحوث للحالات وتقديم المساعدات المادية والعينية والعلاجية لغير القادرين وفصول لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحفيظ القرآن الكريم.

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