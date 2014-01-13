خريطة اللجان الانتخابية لـ«الاستفتاء» بالإسكندرية

قال المستشار مسعد أبو سعدة، إن أعداد الناخبين في الإسكندرية، الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على الدستور، 3 ملايين و393 ألفًا و49 ناخبًا وناخبة، موزعين على 17 لجنة عامة و482 مركزًا انتخابيًا، و767 مقرًا انتخابيًا، بها 1865 لجنة فرعية، منها 6 لجان فرعية للوافدين من خارج محافظة الإسكندرية.

لجان الوافدين من خارج محافظة الإسكندرية:

أول المنتزة: مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، اللجنة رقم 296.

ثان الرمل: مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، لجنتي «197 - 198».

سيدي جابر: مديرية الإسكان، اللجنة رقم 115.

كرموز: مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنين، لجنتي «75 - 76».

الدخيلة: مدرسة البيطاش الابتدائية.

برج العرب الجديدة: مدرسة مصر الحرية الابتدائية، لجنتي «36 - 37».

تبلغ القوة الاستيعابية التصويتية للجان الوافدين 35 ألفًا و322 صوتًا، موزعين على 12 صندوقًا في 8 لجان.

جاءت الخريطة التفصيلية للجان في دوائر الإسكندرية المختلفة كالتالي:

قسم الجمرك دائرة

مجمع سوزان مبارك ميدان إبراهيم الأول.

مدرسة قاسم أمين الإعدادية ميدان إبراهيم الأول.

مدرسة إسماعيل صبري الابتدائية ميدان إبراهيم الأول.

مدرسة الأنفوشي الابتدائية خلف قصر ثقافه الأنفوشي.

مدرسة الأنفوشي الإعدادية خلف قصر ثقافة الأنفوشي.

مدرسة الأنفوشي الثانوية بنين طريق 26 يوليو بجوار «جيلاتي عزة».

مدرسة السواحل الإعدادية ميدان إبراهيم الأول.

مدرسة رأس التين الثانوية بنين ميدان إبراهيم الأول.

مدرسة الإسكندر الأكبر الإعدادية ميدان إبراهيم الأول.

دائرة قسم شرطة الدخيلة

مدرسة حسن صبحي الإعدادية الدخيلة أمام المطاحن.

مدرسة الدخيلة الابتدائية المشتركة أمام نقطة السلام.

مدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنات طريق الكورنيش بجوار بريد الدخيلة.

مدرسة الدخيلة الإعدادية بنات خلف مسجد ناجي.

مدرسة النورس الابتدائية شارع الشمعدان.

مدرسة المكس الإعدادية بنين أمام نقطة المكس.

مدرسة خديجة بنت خويلد طريق «إسكندرية - مطروح» بجوار حديقة المكس.

مدرسة وادي القمر الابتدائية وادي القمر خلف الأسمنت.

مدرسة الإدريسي الإعدادية بنين شارع جانبي من طريق «إسكندرية - مطروح».

مدرسة الفتوح الإسلامية الابتدائية طريق «إسكندرية - مطروح» سوق الهانوفيل.

مدرسة البيطاش الإعدادية شارع مكة البيطاش.

مدرسة البيطاش الابتدائية شارع البيطاش الرئيسي.

مدرسة شباب المستقبل شارع رضوان الهانوفيل.

دائرة قسم شرطة العطارين

مدرسة السيد درويش 19 طريق الحرية.

مدرسة صفية زغلول شارع السلطان حسين.

مدرسة العطارين الابتدائية ميدان الشهداء.

مدرسة العطارين بنات شارع بن الخطاب.

مدرسة شكور الثانوية بنات شارع شكور.

دائرة قسم شرطة اللبان

مدرسة أبو الدرداء الابتدائية 34 شارع أبو الدرداء.

معهد الدون بوسكو 99 شارع شريف الخديو سابقًا.

مدرسة أحمس الإعدادية 22 شارع شريف الخديو سابقًا.

مدرسة نبيل الوقاد الابتدائية 5 شارع بحري بك.

دائرة قسم شرطة المنشية

مدرسة المنشية الابتدائية خلف القسم.

مدرسة أحمد لطفي السيد الإعدادية ميدان المرصد.

مدرسة المرصد ميدان المرصد.

دائرة قسم شرطة أول الرمل

مدرسة الشهيد محمد فاروق القرشي الابتدائيه شارع شاكر الخياط.

كلية الزراعة 22 شارع تاج الرؤساء سابا باشا.

مدرسة الرمل للبنات سابا باشا شارع علي فخري.

مدرسة عمر لطفي الابتدائية شارع نبيل منصور.

مدرسة جناكليس طريق الحرية.

كلية الفنون الجميلة طريق الحرية.

مدرسة لوران الثانوية بنات شارع محمد إقبال.

مدرسة عمر بن الخطاب شارع عزمي.

مدرسة جناكليس الإعدادية شارع محطه شدس.

مدرسة العلم والإيمان بجوار مساكن شدس.

مدرسة صقر قريش مساكن شدس.

مدرسة شدس الإعداديه شارع محطه شدس.

مدرسة فلمنج الابتدائيه شارع الكامل.

مدرسة السيرة الحسنه شارع مصطفى كامل.

مدرسة رياض الإعدادية شارع مصطفى كامل.

مدرسة العروة الوثقه شارع مصطفى كامل.

مدرسة باكوس الابتدائيه شارع مصطفى كامل.

مدرسة جناكليس الابتدائية النموذجية محطه شدس.

مدرسة مبارك الثانوية شارع رياض باكوس.

مدرسة سامي البارودي 544 طريق الحرية.

دائرة قسم شرطة أول العامرية

مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية ومقرها العامرية بديوان القسم.

مدرسة العامرية الابتدائية ومقرها شارع أسماء بنت أبي بكر بجوار مسجد الشرقاوي.

مدرسة الحسين بن علي الابتدائية ومقرها شارع الجمهورية خلف مدرسة الحسين بن على الإعدادية.

مدرسة زاوية عبد القادر الابتدائية ومقرها زاوية عبد القادر بحري بجوار مسجد أولاد الشيخ.

مدرسة غيث جمعة الابتدائية ومقرها مرغم ك / 23 الصحراوي خلف بنزينة غيث.

مدرسة ابن رشد الابتدائية ومقرها مرغم مساكن غرب النوبارية.

مدرسة طيبة الثانوية ومقرها طيبة 1- النهضة.

مدرسة خير الله راغب الابتدائية ومقرها كرير ك /26 ساحلي بجوار محولات كرير.

دائرة قسم شرطة المنتزة أول

مدرسة منهل المعرفة مساكن الشركة المتحدة خلف البنك الأهلي.

مدرسة عمر مكرم الابتدائية شارع جميلة بوحريد ميدان الساعة.

معهد الشيخ عبد الحليم محمود الأزهري السيوف شارع أحمد محسن.

مدرسة الثانوية الصناعية شارع مصطفى كامل الرأس السوداء.

مدرسة مصطفى كمال حلمي التجريبية خلف مدرسة الزراعة الرأس السوداء.

مدرسة حلمي مراد الابتدائية شارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء.

مدرسة أحمد فتحي سرور شارع مجمع المدارس الرأس السوداء.

مدرسة الثانوية الزراعية شارع مصطفى كامل الرأس السوداء.

مدرسة المحمدية الابتدائية خلف قسم المنتزة أول.

مدرسة رقي الأخلاق الحميدة شارع خالد باشا من الملك حفني.

مدرسة د/ عبد الرازق عبد المجيد الابتدائية شارع د/ صالح حمدي من شارع خالد بن الوليد.

مدرسة بن خلدون الإعدادية شارع النخيل ميدان الساعة.

مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية شارع خريستو فيدس خلف كلية فكتوريا.

مدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعدادية شارع مسجد سيدي بشر.

مدرسة الفريق علي جاد التجريبية شارع الملك حفني أمام مزلقان سيدي بشر.

مدرسة محمد محمود العشماوي الإبتدائية أرض الأمريكان سيدي بشر بحري.

مدرسة محمود صدقي الإعدادية شارع محمود صدقي سيدي بشر بحري.

مدرسة د/ مصطفى مشرفة الابتدائية شارع محمود صدقي سيدي بشر بحري.

مدرسة صلاح الدين الدسوقي الابتدائية شارع الملك حفني بحري السكة الحديد.

مدرسة الفاروق الإعدادية مدينة فيصل سيدي بشر قبلي.

مدرسة مصطفى أبو هيف الابتدائية شارع جعفر من شارع القاهرة سيدي بشر قبلي.

مدرسة مجمع سيدي بشر الابتدائية أمام نقطة محمد فريد بشر قبلي.

مدرسة الأندلس والحجاز الابتدائية مدينة فيصل قبلي سيدي بشر.

مدرسة التحرير الابتدائية ملك حفني بجوار فيصل.

مدرسة متولي أبو مصطفى الإعدادية عزبة محسن أرض هيكل.

مدرسة محمد سعد مصطفى الابتدائية خورشيد آخر شارع المدرسة القديمة.

مدرسة خورشيد الإعدادية شارع السوق.

مدرسة روحية حجر الإعدادية خورشيد عزبة الصعايدة.

مدرسة الشهيد أحمد حمدي عزبة الخروعة خورشيد.

مدرسة الشيخ محمد الغزالي الابتدائية خورشيد شارع السوق.

مدرسة محسن الجديدة عزبة محسن بجوار الوحدة الصحية.

دائرة قسم شرطة باب شرق

مدرسة وابور المياه الابتدائية شارع حافظ إبراهيم وابور المياه.

مدرسة الشاطبي الإعدادية بنين شارع حسن الشجاعي الأزريطة.

مدرسة العروة الوثقى بنات ميدان أبو العلا.

مدرسة المشير أحمد إسماعيل 64 شارع هليوبلس.

مدرسة منفيس الإعدادية بنات شارع منفيس.

مدرسة طريق الحرية الابتدائية أمام معهد البحوث.

مدرسة صلاح سالم الابتدائية أمام سور نادي سبورتنج.

مدرسة الأمل للصم والبكم 13 شارع المفتش.

مخازن البلدية شارع جلال الدسوقي.

مدرسة محمد فوزي معاذ شارع عبد الرحمن عودة.

جراج البلدية شارع جلال الدسوقي.

مدرسة العروة الوثقى الابتدائية بنين ميدان أبو العلا.

مدرسة بورسعيد الابتدائية بجوار كوبري الجامعة.

مدرسة عباس الأعصر 136 شارع بورسعيد.

دائرة قسم شرطة برج العرب

مدرسة سوزان مبارك الإعدادية الثانوية.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدرسة رابعة العدوية الاعدادية الثانوية.

برج العرب القديم.

مدرسة بهيج الاعدادية المشتركة.

قرية بهيج.

مدرسة المأمون الابتدائية المشتركة حليص ك 39 طريق «إسكندرية - مطروح».

دائرة قسم شرطة ثان الرمل

مدرسة الرمل الميرى الابتدائية شارع المحمدية.

مدرسة الجيل الابتدائية شارع نزلة عبد اللاه.

مدرسة جلال الدسوقى الابتدائية شارع مجمع المدارس.

مدرسة السيوف الابتدائية شارع عبد الفتاح الشعشاعى.

مدرسة طلعت حرب الصناعية بجوار قسم الرمل ثان.

مدرسة محمد حافظ غانم مجمع المدارس.

مدرسة منصور حسين الابتدائية مجمع المدارس.

مدرسة بن سيناء الابتدائية مجمع المدارس.

مدرسة معهد محرم الأزهرى مجمع المدارس.

مدرسة كمال الدين حسين الابتدائية شارع محطة السوق.

مدرسة ذو النورين الابتدائية شارع محطة السوق.

مدرسة الظاهرية الابتدائية شارع محطة السوق.

مدرسة الظاهرية الاعدادية شارع محطة السوق.

مدرسة جمال حمدان الابتدائية شارع 20.

مدرسة اسامه بن زيد الابتدائية شارع 20.

مدرسة حسين كامل بهاء الدين بجوار كوبرى الناموس.

مدرسة كرونا النموذجية – البر القبلى.

مدرسة كلية الزراعة المشتركة عزبة سكينة.

مدرسة أبيس 2 الابتدائية بالقرية الثانية.

مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية بالطريق الزراعى.

مدرسة ابيس الاولى الابتدائية.

دائرة قسم شرطة ثان العامرية

مدرسة فلسطين الابتدائية ومقرها قرية فلسطين.

مدرسة الثورة العرابية ومقرها قرية أحمد عرابى.

مدرسة أبو بسيسة الإبتدائية.

بقرية أبو بسيسة.

مدرسة الوادى الإبتدائية بقرية الوادى.

مدرسة الهوارية الإبتدائية.

مدرسة كينج مريوط الإبتدائية ومقرها.

كينج مريوط.

مدرسة الواحة الخضراء ومقرها الناصرية.

دائرة قسم شرطة ثان المنتزة

مدرسة عزيز أباظة شارع صديقات الكتاب من شارع جمال عبد الناصر.

مدرسة المعمورة الابتدائية شارع البوسطة المعمورة البلد أمام محطة قطار المعمورة.

مدرسة حسنى مبارك الثانوية بنين مساكن طوسون بجوار الأكاديمية البحرية للعلوم.

مدرسة عاطف السادت الإعدادية الطابية خط رشيد.

مدرسة عاطف السادت الابتدائية الطابية خط رشيد.

مدرسة عقبه بن نافع مساكن ضباط طوسون.

مدرسة عبد الخالق حسونة الإعدادية شارع النبوي المهندس.

مدرسة النبوي المهندس شارع النبوي المهندس.

مدرسة سوزان مبارك شارع النبوي المهندس.

مدرسة طارق بن زياد مساكن طلعت مصطفى.

مدرسة محمد السيد حفني شارع النبوي المهندس.

مدرسة عبد السلام عبد الغفار الإعدادية شارع النبوي المهندس.

مدرسة فؤاد محي الدين الإعدادية شارع النبوي المهندس.

مدرسة أمينة السعيد التجريبية شارع ترعة الحرمين المندرة قبلي.

مدرسة الحرمين الابتدائية شارع ترعة الحرمين المندرة قبلي.

مدرسة حنفي محمود الإعدادية أبو قير شارع بورسعيد – أبو قير.

مدرسة الشهيد احمد مجدى أبوزيد التقسيم الجديد أبو قير.

مدرسة عبده مبروك عبده محجوب شارع بورسعيد أبو قير.

مدرسة العتية الابتدائية أمام قسم ثان المنتزة بطوسون.

دائرة قسم شرطة سيدى جابر

مدرسة طيبة الابتدائية 209 شارع طيبة مع شارع خضر التوني.

مدرسة خالد أبو أسماعيل الابتدائية أمام 9 شارع الأقصر.

مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات 7 شارع بوياستس كليوباترا.

مدرسة كليوباترا الابتدائية التجريبية مسجد العبيسى متفرع من شارع الدير كليوباترا.

مدرسة سيدى جابر الابتدائية الخاصة 86 شارع زنانيرى – كليوباترا.

مدرسة عبدالعزيز عبدالجواد الاعدادية شارع بنى نوفل.

مدرسة طارق ابن زياد الثانوية بنين إسماعيل سرى سموحة امام مركز العيون.

المعهد الدينى معهد القراءات الدينية نهاية شارع فيكتور عمانويل سموحه.

مدرسة السيد محمد كريم 35 شارع توت عنخ آمون سموحة.

مدرسة اشرف الخوجة الابتدائية 19 شارع توت عنخ آمون سموحة.

مدرسة الابراهيمه الاعدادية بنات 17 شارع توت عنخ آمون سموحة.

مدرسة الخنساء الاعداديه بنات ش إسماعيل سرى سموحة.

مدرسة عباس العقاد الابتدائيه 25 شارع زكى رجب سموحه

مدرسة رشدى الثانونه الصناعية بنات 14 شارع سوريا رشدى

مدرسة عبدالله النديم الاعدادية بنين 1 ش ابراهيم الشريف كامل

مدرسة مصطفى كامل الثانويه الصناعيه بنات 5 شارع ابراهيم الشريف مصطفى كامل

دائرة قسم شرطة كرموز

مدرسة عمر بن عبد العزيز ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة راغب الابتدائيه ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة السادات الثانويه ومقرها شاع عامود السوارى

مدرسة السلام الاعداديه ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة ناصر الابتدائيه ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة الزهور التجريبيه ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة غيط العنب الجديدة ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة ممدوح سالم الثانويه ومقرها شارع قنال المحموديه

مدرسة الفوزيه الاعداديه ومقرها شارع قنال المحموديه

دائرة قسم شرطة محرم بك

مدرسة محرم بك الابتدائية – ومقرها شارع الرصافة بجوار قسم شرطة محرم بك

مدرسة عمر الفاروق الابتدائية 19 شارع احمد ايوب من المامون

مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية – شارع محرم بك تقاطع جمال الدين نوح

مدرسة الزهراء الاعدادية بنات – امام شارع 60 الرصافة امام مستشفى النزهة

مدرسة فهمى عبد المجيد الاعدادية بنين – 9 شارع بدوى متفرع من الرصافة بجوار قنصلية الصين

مدرسة محرم بك الثانوية بنين – شارع 18 احمد ايوب من المامون

مدرسة احمد شوقى الفكرية شارع 30 مسجد القصبجى – من قنال السويس

مدرسة احمد عرابى الابتدائية – مساكن ضرغام امام سجن الحضرة شارع قنال السويس

مدرسة الشهيد ام صابر الاعدادية بنات 5 شارع بلقيس متفرع من شارع الناصر محمد - امبروزو

مدرسة توفيق الحكيم الاعدادية – بنات 6 شارع زين العابدين من شارع محرم بك

مدرسة ناصر الاعدادية بنات – 100 شارع محرم بك

مدرسة المأمون 13 شارع فتح الباب متفرع من الرصافة

مدرسة امير البحر الاعدادية بنين 11 شارع مرسى محمود متفرع من الرصافة

مدرسة محرم بك الاعدادية بنين 18 شارع الرصافة من المحمودية امام فتح الله

مدرسة الطلائع الابتدائية 75 شارع السيدة فاطمة – بوالينو

مدرسة على خاطر الثانوية بنين شارع الرصافة امام فتح الله

مدرسة عرفان الاعدادية بنات 8 شارع الرصافة من شارع قنال االمحمودية امام فتح الله

مدرسة الاسكندرانى الابتدائية 14 شارع الظاهر متفرع من الاسكندرانى

مدرسة سمير الابتدائية 37 شارع الظاهر متفرع من الاسكندرانى

دائرة قسم شرطة مينا البصل

مدرسة ابن طولون الاعداديه أمام ديوان القسم

مدرسة سعد زغلول الابتدائيه شارع ابن طولون

مدرسة مينا البصل الاعداديه بنات شارع ابن طولون

مدرسة المفروزة الابتدائيه المشتركة شاع الصرفى

مدرسة طاهر بك الابتدائيه شارع المكس

مدرسة الاخلاص الثانويه بنين شارع الامير لؤلؤ

مدرسة الجلاء الابتدائية شارع الامان

مدرسة الاخلاص الفكريه شارع مجمع الاخلاص

مدرسة صلاح الدين الابتدائيه شارع الامير لؤلؤ

مدرسة الورديان الثانويه الفنيه المتقدمه شارع الامير لؤلؤ

مدرسة الاسلام الابتدائيه شارع الامير لؤلؤ

مدرسة رشاد عثمان الابتدائيه شارع المتراس

مدرسة طاهر بك الاعداديه بنين شارع المكس

مدرسة الورديان الثانويه الفنيه بنات شارع المكس

مدرسة الورديان الاعداديه بنات شارع ترعة النوباريه.