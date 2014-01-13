492 مركزًا انتخابيًا و589 مقرًا و1293 لجنة فرعية في أسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 41 دقيقة

انتهت محافظة أسيوط من استعداداتها لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، حيث تم تسليم مقرات اللجان إلى قوات الجيش والشرطة، باجمالى 492 مركزًا انتخابيًا و 589 مقرًا و1293 لجنة فرعية و2217326 ناخبًا.

وحصلت "الوطن" على أعداد اللجان والمقرات والمراكز الانتخابية، ففي قسم أول يوجد 18 مركزًا انتخابيًا و38 مقرًا و90 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 162231.

وفي قسم ثان أسيوط، يوجد 12 مركزًا انتخابيًا و23 مقرًا و61 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 108883.

وفي مركز شرطة أسيوط 42 مركزًا انتخابيًا و60 مقرًا و147 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 253437.

وفي مركز ديروط 73 مركزًا انتخابيًا و81 مقرًا و172 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 285066.

وفي مركز القوصية 54 مركزًا انتخابيًا و62 مقرًا و142 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 241811.

وفي مركز منفلوط 54 مركزًا انتخابيًا و61 مقرًا و147 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 258113.

وفي قسم أبوتيج 8 مراكز انتخابية و11 مقرًا و27 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 49657.

وفي مركز أبوتيج 29 مركزًا انتخابيًا و30 مقرًا و68 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 121174.

وفي مركز صدفا 32 مركزًا انتخابيًا و32 مقرًا و63 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 99274.

وفي مركز الغنايم 20 مركزًا انتخابيًا و20 مقرًا و41 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 68691.

وفي مركز أبنوب 36 مركزًا انتخابيًا و47 مقرًا و104 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 197990.

وفي الفتح 41 مركزًا انتخابيًا و48 مقرًا و91 لجنة فرعية بإجمالي عدد الناخبين 152330.

وفي مركز ساحل سليم 25 مركزًا انتخابيًا و26 مقرًا و55 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 91165.

وفي البداري 49 مركزًا انتخابيًا و50 مقرًا و85 لجنة فرعية بإجمالي عدد ناخبين 137504.