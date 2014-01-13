بالفيديو.. منجمة تزعم: شفيق رئيس مصر القادم وسيمهّد للإمام المهدى

أثارت المنجمة المشهورة جوى عياد، مزيدًا من الجدل حول اسم الرئيس المصرى القادم، مؤكدة أن الرئيس المنتظر ليس إلا الفريق أحمد شفيق.

واستندت "عياد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامجه "القاهرة 360"، فى تأكيدها على "معادلات فلكية"، مستشهدة بكلام الشيخ محمد متولى الشعراوى عن صاحب مصر.

وأضافت خبيرة الأبراج أن الفريق أحمد شفيق من آل البيت وأنه سيمهّد للإمام المهدى القادم، مؤكدة أن وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسى لن يرغب فى الترشح للرئاسة "حتى لو خرج الشعب كله".

يذكر أن الفريق أحمد شفيق كان قد صرّح مؤخرا أنه سيرشح نفسه للرئاسة فى مصر إذا لم يرشح الفريق السيسى نفسه لهذا المنصب.

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