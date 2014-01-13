بالصور| مروة ناجي.. سفيرة الغناء العربي قادمة من زمن الفن الجميل

كتب : محمد أبوضيف الأحد 12-01-2014 22:40

"أنا جاية من زمن الفن الجميل".. كلمات قالتها مروة ناجي التي شدت أمس على مسرح برنامج المسابقات "The voice".

"برضاك يا خالقي" أغنية أم كلثوم، غنتها "مروة" بصوت قوي أجبر المحكمين على الالتفاف إليها محدقة أعينهم في الموهبة التي شبت بين جنبات الأوبرا المصرية، تاركين مقاعدهم دون اكتراث، وأيديهم تصفق بكل حبور.

تبدو للوهلة الأولى غير معروفة للكثيرين، ولكنها في حقيقة الأمر لم تكن المرة الأولى لها في الظهور.. تعتلي خشبة المسرح بدار الأوبرا وتشدو كنجمة تترصع بين نجوم الأوبرا المصرية، وفرقة الموسيقى العربية، فالسيدة الثلاثينية نالت شرف الغناء إلى جانب كبار الفنانين والنجوم العرب، وعلى رأسهم الفنانة القديرة هدى سلطان، التي شاركتها غناء إحدى المقطوعات في برنامج تليفزيوني قبل سنوات.

اعتادت "مروة" منذ نعومة أظافرها أن تطرب آذانها بسماع أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، محاولة إعادة التراث الغنائي إلى مسامع الجمهور من خلال عملها بدار الأوبرا، والتي عاشت تحلم منذ صغرها بأن تنال شرف الوقوف عليه.

يقف إلى جوار مروة ناجي زوجها أحمد مجاهد رئيس الهيئة العام للكتاب، والذي يحاول دعمها بشكل دائم، وحضر إلى مسرح برنامج المسابقات لكي يشد من أزرها.

خبرة "مروة" الفنية ونضجها الظاهر على خشبة المسرح يجبراها دائمًا على العمل بشكل كبير على صعيد التمارين والتحضيرات للحفلات المباشرة، واختارت أغنية "برضاك" لأنها الأقرب إلى قلبها.