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4 مليون مواطن بالدقهلية يستعدون للإدلاء بأصواتهم في 2171 لجنة فرعية

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4 مليون مواطن بالدقهلية يستعدون للإدلاء بأصواتهم في 2171 لجنة فرعية 4 مليون مواطن بالدقهلية يستعدون للإدلاء بأصواتهم في 2171 لجنة فرعية

كتب : صالح رمضان الأحد 12-01-2014 22:24

أكد اللواء مهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، بأنه تم الانتهاء من إعداد 22 لجنة عامة و2171 لجنة فرعية في 790 مقرًا انتخابيًا بمراكز المحافظة، لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد بإشراف الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لاستكمال كافة الاستعدادات الإدارية والأمنية اللازمة لتأمين سير عملية الاستفتاء، بتعاون قطاع الأمن مع القوات المسلحة، وتزويد مقار لجان الاستفتاء بكافة الوسائل اللازمة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء لكافة اللجان العامة والفرعية.

وأشار المحافظ إلى حظر تواجد المواطنين وكافة أنواع السيارات ووسائل النقل، لمسافة 200 متر من جميع الجهات حول مقر لجنة الاستفتاء، وعدم السماح بتواجد سوى الناخب الذي يدلى بصوته داخل مقر اللجنة، أو طابور الناخبين الذين يدلون بأصواتهم.

وذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة للاستفتاء، وذلك لضمان تهيئة المناخ الملائم لمواطني الدقهلية للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بكافة أنحاء المحافظة.

يذكر أن من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية يصل عددهم إلى 4 مليون صوت انتخابي.

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