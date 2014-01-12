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وكيل المعلمين: تلقينا 9 آلاف طلب ترشح للمجالس النقابية بالمحافظات

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وكيل المعلمين: تلقينا 9 آلاف طلب ترشح للمجالس النقابية بالمحافظات وكيل المعلمين: تلقينا 9 آلاف طلب ترشح للمجالس النقابية بالمحافظات

قال محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن عمليات فتح باب الترشح لشغل مناصب باللجان النقابية بكافة المحافظات والبالغ عددها 315، تسير بشكل طبيعى، لافتا أن أعداد طلبات الترشح وصلت إلى متوسط 30 طلبا لكل لجنة، أى ما يقرب من 9 آلاف و400 طلب، فى رابع أيام الفترة المحددة.

وأوضح محمود لـ"كايرو دار"، أن الـ6 لجان بمحافظتى القاهرة وكفر الشيخ، الذين لم يجروا عمليات القرعة الخاصة باستبعاد نصف أعضاء مجالسها، تلقوا طلبات الترشح ومن المقرر أن يعقدوا القرعة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا أن عمليات الاستفتاء والإجازة الخاصة بمولد النبى فأكد أنها لن تعطل تلك الإجراءات، وستستمر اللجان فى أعمالها.

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