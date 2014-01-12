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"نيويورك تايمز": تصريحات السيسى تشير إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة

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"نيويورك تايمز": تصريحات السيسى تشير إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة "نيويورك تايمز": تصريحات السيسى تشير إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم أن التصريحات التى أدلى بها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى أمس قدمت أوضح إشارة على نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قائلة إن نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصرى المقرر بعد يومين هى بمثابة تمهيد لإعلان ترشحه لمنصب الرئاسة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الفريق السيسى لم يعط أى إشارة سابقًا حول ما إذا كان سيترشح لمنصب الرئاسة.. وقالت الصحيفة إن توقيت التصريحات يشير إلى أنه يمكن أن يعتبر تأييد الشعب للتعديلات الدستورية خلال الاستفتاء القادم هو دليل على أنه يمكن أن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى دعوة الفريق السيسى للشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور وقالت إن الشوارع فى ممتلئة باللافتات التى تحث على تأييد التعديلات الدستورية من أجل استكمال ثورة 25 يناير 2011 مشيرة إلى أن الكثيرين من المصريين ينظرون إلى السيسى على أنه المنقذ المحتمل الذى يستطيع أن يضع حدًا للفوضى التى شهدتها مصر لنحو عامين ونصف العام.

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