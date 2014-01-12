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وزارة الأوقاف ترحب بدعوة رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الدينى

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وزارة الأوقاف ترحب بدعوة رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الدينى وزارة الأوقاف ترحب بدعوة رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الدينى

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تلقيها دعوة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، فى كلمته التى ألقاها، اليوم الأحد، بشأن تجديد الخطاب الدينى بالترحاب والقبول.
> وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إنها قد بدأت بالفعل فى التطبيق العملى لتجديد الخطاب الدينى، ووزير الأوقاف بصدد إصدار كتابه الأول فى هذا الموضوع.
> وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستعمل على الإفادة من كل الخبرات العلمية، والفقهية، والدعوية، والدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحضارية وواقع عالمنا المعاصر، وستدير حوارًا علميًا وإعلاميًا وثقافيًا ومجتمعيًا راقيًا للوصول إلى أفضل صيغة للخطاب الإسلامى الوسطى الذى يعمل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف على تحويله إلى واقع عملى تطبيقى، يحقق مقاصد الشريعة وصالح الوطن، ويقضى على كل مظاهر التشدد والغلو.

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